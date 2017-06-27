رئيس البرلمان الأردني يوضح موقف بلاده من الأزمة القطرية

وقال مكتب رئيس المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "موقف رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، كان واضحًا وقد عبر عنه في حوار مع إحدى الصحف اليومية الأردنية، بتأكيده أن موقف المملكة من الأزمة مريح ويتفهمه الأشقاء في الخليج كافة".

كما شدد المكتب على أن الطراونة تناول أبعاد الأزمة خليجيًا من ناحية التحليل لا بوصفه مصدرًا للمعلومات، وليس كما ورد في الأخبار المتناقلة، في وقت أشار إلى أن تبني مواقف دول الأزمة كاملة، يخضع للأبعاد القانونية على مستوى الداخل الأردني.

ودعا وسائل الإعلام التي تبنت تلك التصريحات، التي نسبتها الصحيفة القطرية للطراونة، دون التحقق من مصداقيتها، إلى التأني قبل النشر والعودة إلى القنوات الرسمية لمعرفة حقيقتها، مؤكداً أن أبواب رئيس مجلس النواب مشرعة للصحافيين وبإمكانهم التواصل معه مباشرة، وليس الارتهان على التحليلات والنقل".