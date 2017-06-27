الرئيس الأسد: الشعب السوري لن ينسى وقوف أشقائه الروس إلى جانبه في هذه الحرب الوطنية

دمشق — سبوتنيك. وكتب الأسد في سجل زوار قاعدة حميميم:

لقد قدّمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضاً، وهي أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان…والشعب السوري لن ينسى وقوف أشقائه الروس إلى جانبه في هذه الحرب الوطنية.

وأضاف "كل التحية لجميع المقاتلين الروس، ولقيادة قاعدة حميميم، وللقيادة العسكرية الروسية، والتحية الأكبر للرئيس فلاديمير بوتين".

كذلك كتب الرئيس السوري: "بكل سعادة وفخر أزور اليوم قاعدة حميميم العسكرية، وألتقي بالمقاتلين والطيارين الأبطال القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة إلى سوريا، ليساهموا مع أشقائهم السوريين، من أبطال الجيش العربي السوري، في الدفاع عن الحق والعدل وحقوق الشعوب التي تقرها القوانين الدولية، والأخلاق الإنسانية، وليشاركوا الشعب السوري دفاعه عن وطنه ووحدته وسيادته، ومقاومته وكفاحه وقتاله ضد الإرهابيين القادمين من شتى بقاع الأرض…".

وقد قام الرئيس السوري بشار الأسد، بزيارة قاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز بها قوات جوية روسية، في اللاذقية شمال غربي البلاد، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف.