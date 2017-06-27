بيان هام للقوات العراقية خاص بمعركة تحرير الموصل القديمة

© AFP 2017/ Karim Sahib القوات العراقية تحرر حي المشاهدة بالمدينة القديمة في الموصل

وأوضحت القيادة في بيان صحفي لها، تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه اليوم، "من أجل إحاطة الرأي العام بالحقائق ودقة مواقف الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المشتركة في عمليات "قادمون يا نينوى" وخصوصا معركة تحرير الموصل القديمة نبين الآتي: تخوض قواتكم من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 من الجيش، وقوات الشرطة الاتحادية، عمليات تحرير المدينة القديمة، في الساحل الأيمن للموصل، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وحققت لغاية مساء هذا اليوم تحرير 50٪‏ من مساحة المدينة".

وعددت القيادة المناطق المتبقية من الأحياء غير المحررة حتى الآن ضمن المدينة القديمة، وهي: الفاروق 2، ومنطقة حضرة السادة والأحمدية، ورأس الكور وبضمنها الخاتونية، وعبد خوب، والشهوان، والميدان بضمنها النبي جرجيس، وجامع النوري والحدباء والقليعات والإمام إبراهيم، وباب الجديد وبضمنه منطقة الساعة، وباب الطوب وبضمنها سوق النجفي، والسوق الصغير، والجسر القديم الحديدي، والسرجخانة.

وكشفت القيادة في بيانها، عن إجمال المساحة المتبقية تحت سطوة "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة، أي مجموع المناطق المعددة أعلاه، وتبلغ (850م × 1700م).

وأكدت القيادة، أن القوات مستمرة بعملياتها العسكرية بكل ثبات وإرادة لتحرير المناطق المتبقية لإعلان النصر الكامل، داعية وسائل الإعلان توخي الدقة وأخذ المواقف من مصدرها الرسمي.

وتواصل القوات العراقية العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل "الجزء الغربي"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.