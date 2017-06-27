تسجيل
00:16 28 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يصلان مطار بن غوريون، 22 مايو/ آيار 2017

    حل "حزب الله" وتوطين الفلسطينيين في الدول العربية في إطار "مبادرة سلام إسرائيلية"

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 98225

    كشفت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية عما أسمته "مبادرة سلام إسرائيلية" قالت إن إسرائيل قدمتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، ردا على مبادرة السلام العربية. بحسب الصحيفة.

    جبهة النصرة
    © REUTERS/ ALAA AL-FAQIR
    إيران و"حزب الله" يقتربان من إسرائيل في الجولان...ما وراء الضربات الإسرائيلية-الأمريكية
    وأشارت "جيروساليم بوست"، في تقرير لها مساء أمس الإثنين، إلى أن المبادرة تتضمن تحقيق سلام شامل بين إسرائيل والدول العربية وليس مع الفلسطينيين فقط.

    وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة تهدف إلى "نقل مسؤولية التوصل إلى سلام في المنطقة من إسرائيل إلى الدول العربية وإعفاء القدس من مسؤولية عرقلة التوصل إلى تسوية وإقناع واشنطن بالضغط على الفلسطينيين والدول العربية وليس على إسرائيل". بحسب "ليبانون 24".

    ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المبادرة تضمنت عددا من النقاط الرئيسة، أولها وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار وضمان بقاء الأنظمة العربية المهددة، وإنشاء كيان فلسطيني مزدهر من خلال ضمانات دولة وكونفدرالية مع الأردن ومصر، إضافة إلى اعتراف عربي بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس، وضمان أكثرية يهودية من خلال عملية الانفصال عن الفلسطينيين مع الاحتفاظ بجزء مهم من الأراضي المحتلة.

    كما تضمنت المبادرة مسألة توطين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية في إطار خطة مساعدات وتعويضات دولية.

    والأغرب، أنه من بين مطالب المبادرة كان حل "حزب الله" اللبناني والعمل على تحقيق الاستقرار في لبنان. بحسب الصحيفة.

    وأيضاً، مواجهة سياسات إيران "العدوانية" وإنهاء مشروعها النووي الخطير. وأخيراً، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ضمن ترتيبات يتم التوصل إليها مع سوريا.

    ونوّهت الصحيفة إلى أن أي "اتفاق سلام ضمن هذه الخطة سيتم وضعه باسم دونالد ترامب، ما يعني أنه سيكون الرئيس التاريخي الذي نجح حيث فشل جميع سابقيه بتسوية النزاع في منطقة الشرق الأوسط".

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يعلن مناطق في الجولان "عسكرية مغلقة "
    القصف الإسرائيلي على الجولان بين الدوافع والتداعيات
    إسرائيل تبدأ العمل في بناء مستوطنة جديدة رغم مساعي السلام
    عباس لنتنياهو: لا تفوت الفرصة التي عرضها ترامب لتحقيق السلام الشامل
    الدفاع التركية: رياح السلام أصبحت ماضياً ولن نخيّب من طلب منا المدد
    الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو مفادها أن إسرائيل غير مستعدة لتحقيق السلام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الشرق الأوسط, أخبار إسرائيل, مبادرة سلام إسرائيلية, حزب الله اللبناني, السلطة الفلسطينية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الشرق الأوسط, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سوريا...الحرب والسلم
    قمامة CNN للأخبار تحت الرقابة
    قمامة CNN للأخبار عن روسيا تحت الرقابة
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك