الموساد ينشئ صندوق استثمار لاكتساب معارف وتكنولوجيا جديدة في مجال التجسس

صرحت الحكومة الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء: أن الموساد يسعى للحصول على تكنولوجيا في مجالات متنوعة منها علم الروبوت وتكنولوجيا التصغير والتشفير بالإضافة إلى أساليب آلية جديدة لاستخلاص المعلومات من الوثائق وسبل جديدة لتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.

وأصدر الصندوق الجديد الذي يحمل اسم "ليبرتاد" بياناً قال فيه إنه مستعد لتقديم منح بقيمة تصل إلى مليوني شيكل للمشروع مقابل حقوق غير حصرية في التكنولوجيا، وأضاف أن المطورين سيحتفظون بحقوق ملكية منتجهم ويستطيعون بيعها.

ومضى البيان قائلاً "يريد الموساد تشجيع الابتكار واستحداث تكنولوجيا رائدة. سنطبق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتعاون مع الأطراف".

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطعاً مصوراً قصيراً على موقع "تويتر" يظهر التكنولوجيا المستقبلية المحتملة وكتب "سيظل الموساد متقدماً وجريئاً ورائداً في مهمته الأعظم وهي ضمان أمن إسرائيل".

وقال بيان ليبرتاد إن بوسع "أي أحد" التقدم مشيراً إلى أن العرض متاح أيضاً للشركات الأجنبية لكنه لم يذكر تفاصيل.