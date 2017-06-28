القوات العراقية تحبط محاولة تسلل عناصر من "داعش" إلى الساحل الأيسر للموصل

القاهرةــ سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، بأن القوات الأمنية "أحبطت محاولة تسلل لخمسة إرهابيين حاولوا العبور سباحة عبر النهر (نهر دجلة) من الموصل القديمة باتجاه حيي دوميز وسومر في الساحل الأيسر للموصل"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين كانوا يحملون معهم معدات وأجهزة محمولة في حاوية مطاطية".

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO بيان هام للقوات العراقية خاص بمعركة تحرير الموصل القديمة

وأضافت أن "رجال مديرية الاستخبارات العسكرية المنسوبين للفرقة السادسة عشر وأبطال اللواء 76، قاموا برصد الإرهابيين وجرى مناداتهم عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم، الا أنهم وعند وصولهم الضفة الأخرى فتحوا النيران باتجاه قطعاتنا الأمنية ولم يستجيبوا للنداءات"، مبينة أن "القوات الأمنية بدورها ردت عليهم وقتلتهم جميعا، وتم الاستيلاء على الحاوية المطاطية التي تحمل المعدات والأسلحة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، تحرير 50 بالمئة من مساحة مدينة الموصل القديمة، غرب الموصل، شمال البلاد، من قبضة تنظيم "داعش".

وتواصل القوات العراقية عملية تحرير الموصل، منذ أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)، بعدما تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي "داعش".