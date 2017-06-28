مواجهات بين وحدات من الجيش الليبي ومجموعات إرهابية

© AP Photo/ Mary Altaffer مصر تكشف أدلة عن دعم قطر للإرهاب في ليبيا...والدوحة ترد

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب موقع "218" الليبي فقد شهد محور وسط البلاد في مدينة بنغازي مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والتنظيمات الإرهابية، فيما تأتي هذه الهجمات تزامنًا مع شن غارات جوية مكثفة، واستهداف لمواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية في المنطقة، ما أدّى إلى حدوث انفجارات متتالية يُرجح بأن تكون لمخازن أسلحة أو لألغام أرضية زرعت في عدة مبانٍ، كما نفذ طلعات جوية على منطقة الصابري.

وأضاف الموقع أن وحدات الجيش الليبي والوحدات المساندة تتقدم لفرض سيطرتها على مواقع جديدة بمنطقة وسط البلاد في بنغازي.