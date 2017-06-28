مقتل 40 شخصا على الأقل في غارة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في دير الزور

© REUTERS/ U.S. Air Force/Senior Airman Matthew Bruch/Handout التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية على بلدة الميادين السورية

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر أهلية قولها، اليوم الأربعاء، إن "طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت غارات جوية على منازل المدنيين في قرية الدبلان في ناحية العشارة بمنطقة الميادين، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن عشرات الجرحى ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم".

وأكدت المصادر أن "القرية شهدت نزوحا جماعيا صباح اليوم، باتجاه البادية، وسط حالة من الخوف والذعر، هربا من ضربات طيران التحالف الدولي تاركين منازلهم ومواشيهم وأرزاقهم".

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت، في وقت سابق، بوقوع عشرات القتلى، إثر غارة جوية في بلدة الميــادين السوريــة، في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري كان يعتقد أنها لطيران التحالف الدولي.