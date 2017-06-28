عمار الأسد: أمريكا استثمرت الإرهابيين على الأراضي السورية

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy برلماني سوري: أمريكا لا تريد حلول سياسية في سوريا

وتابع الأسد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 28 يونيو/ حزيران، أن تلك الحملة تؤكد فشل أذرع أمريكا من البؤر والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها واشنطن على الأرض السورية، فأمريكا تحاول التخفيف من بريق إنجازات الجيش العربي السوري في البادية السورية، ووصوله إلى الحدود العراقية، والتقائه بالحشد الشعبي وتحضيره لمعركة كبيرة باتجاه دير الزور، فمنذ اللحظات الأولى لانطلاق تلك الحرب الكونية على سوريا، وأمريكا تحاول استثمار هؤلاء الإرهابيين على الأرض.

وأضاف الأسد، أن أمريكا وحلفاءها لم تتجرأ حتى اليوم وترسل لجنة تحقيق مستقلة إلى خان شيخون، وكذا تحدتهم الدولة السورية والحليف الروسي أن يرسلوا لجنة تحقيق إلى مطار الشعيرات، الذي قصفوه بصواريخ "توماهوك"، وادّعو أن الطائرات التي قصفت خان شيخون انطلقت منه.

وأشار الأسد، إلى أن "النهج الأمريكي في سوريا يعتمد على الفبركة واختراع الأكاذيب، وتحريك العدو الإسرائيلي، وهناك اعتداءات إسرائيلية على الأراضي السورية، والتي تبعها رد حاسم من القيادة السورية على تل أبيب، واليوم إسرائيل تقوم بالتصعيد على جبهة الجولان والقنيطرة وتحاول إسقاطها كمحافظة بدعم لوجيستي في مختلف المجالات من أمريكا، وهناك تبادل للأدوار بين واشنطن وتل أبيب، كما تعمل إسرائيل في الاتجاة الآخر بدعم المجموعات الإرهابية التي تعمل على الأرض لإسقاط القنيطرة، وهو ما فشلوا فيه باستعادة الجيش لبعض النقاط التي سيطروا عليها".

وأكد الأسد، أن جنرالات الحرب لا يريدون لتلك الحرب أن تنتهي في سوريا، فهم يبيعون ويشاركون في أغلب شركات السلاح، والإدارة الأمريكية تعمل لصالح إسرائيل.