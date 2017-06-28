وزير الكهرباء السوري: توقف محطة كهرباء محردة جزئيا نتيجة قصف المجموعات الإرهابية

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو...الجيش السوري يحصن مواقعه قرب محردة بمساندة السكان

دمشق- سبوتنيك. وقال الوزير خربوطلي، لمراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، إن "المجموعات الإرهابية شمال قرية اللطامنة بريف حماة (غربي سوريا)، أطلقت عدة صواريخ على محطة محردة لتوليد الكهرباء ما أدى إلى خروج أربع مجموعات توليد من الخدمة"، لافتاً إلى أن "الصواريخ لا تزال تتساقط على المحطة التي تولد 500 ميغاواط/ ساعة وتغذي حماة وريفها والمنطقة الساحلية بالكهرباء".وأضاف وزير الكهرباء السوري أن "ورشات الصيانة ستبدأ بعمليات الإصلاح فور توقف سقوط الصواريخ".