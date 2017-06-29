القوات العراقية على مقربة 200 متر من آخر معاقل "داعش" في السرجخانة

بغداد — سبوتنيك. وبين جودت أن وحدات من الفرقة الثالثة مسنودة بالفرقة الآلية المدرعة اقتربت من المجمع التجاري في السرجخانة وتمكنت من تدمير عجلة مفخخة و34 عبوة ناسفة و5 مواضع دفاعية. إلى ذلك، توغلت وحدات من الفرقة الخامسة في باب جديد تحت قصف مكثف بالطائرات المسيرة لأهداف متحركة للدواعش، مما أسفر عن مقتل 12 ارهابيا، واستولت على معمل لتصنيع الصواريخ وسلاح مضاد للطائرات.

وقال جودت إن قواته أجلت 37 مدنيا من النساء والأطفال، كانوا عالقين في مناطق الاشتباك في باب جديد.

وأكد جودت أن قطعات الشرطة الاتحادية تتقدم في محاورها الثلاثة بحذر شديد وتعمل على عزل الإرهابيين ومحاصرتهم بعيدا من تواجد المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان نشرته خلية الإعلام الحربي يوم الثلاثاء الماضي، تحرير 50 بالمئة من المدينة القديمة، من بينها السادة والأحمدية.

يذكر، أن القوات العراقية تواصل العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.