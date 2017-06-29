الأزمة القطرية: أي تدخل عسكري سيشعل حربا عالمية في المنطقة

وفي إشارة إلى التصريح الذي أطلقه وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة حول تحميل الدوحة تبعات "إحضار الجيوش الأجنبية إلى قطر"، أكد هاغر "أن دولة البحرين تعمل بأوامر المملكة العربية السعودية التي تحاول بدورها إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط"، لكن وقوف تركيا وإيران إلى جانب قطر يؤجج الوضع في المنطقة". وأشار القائد السابق للقوات المسلحة التركية إلى أن الغرب والولايات المتحدة يحاولون منذ فترة رفع التوتر في المنطقة.

وكشف هاغر أن تركيا مهتمة بالمساهمة في حل المشاكل الإقليمية، وهي تلتقي مع إيران بهذا الشأن ما لا يتناسب مع أهداف الولايات المتحدة ومخططها في المنطقة. ونوه هاغر بدور روسيا في المنطقة خصوصا أنها تلعب دورا كبيرا في التقارب التركي الإيراني، بالإضافة إلى جهودها في إحلال السلام في سوريا من خلال تنظيم ودعم التحاور بين مختلف الأطراف.

وفي الختام، أكد عبد الله هاغر أن هناك إمكانية لقيام تحالف إقليمي جديد في المنطقة سيشمل سوريا والعراق، بالإضافة إلى الدول الداعمة للاستقرار في المنطقة.