وزير الدفاع القطري يلتقي نظيره التركي في أنقرة غدا الجمعة

أنقرة — سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع التركية في تصريح صحافي "وزير الدفاع القطري يزور أنقرة غدا الجمعة وسيلتقي نظيره التركي فكري إشيق".

وسيتباحث الطرفان في مجالات عدة أهمها التعاون العسكري المشترك بين البلدين، لا سيما في خضم الأزمة التي تعصف بقطر وبقرار المقاطعة من الدول الخليجية والعربية.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى.