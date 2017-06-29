الخارجية الروسية تطالب "سي إن إن" بالكشف عن التلاعب الإعلامي مع الصبي عمران

© AP Photo/ Uncredited روسيا تكشف لغز الصبي عمران

وكانت قصة الصبي عمران السوري من حلب قد لاقت أصداء واسعة من خلال فيديو تم عرضه على شاشات تلفزيونية عالمية مختلفة، حملت فيه النظام السوري المسؤولية الكاملة عن المجزرة والتي كان ضحيتها الصبي عمران وأهله، واتهمت وسائل الإعلام الغربية سوريا وروسيا بتنفيذ الضربة.

وكان والد الصبي عمران قد كشف خلال مقابلته التلفزيونية مع RT "منظمة القبعات البيض" قامت بتصوير ابني طويلا قبل تقديم المعالجة له. إصابة ابني كانت طفيفة، لكن الإعلام والتصوير بالغ بحجم الإصابة للاستفادة من ذلك". وكانت الصورة قد التقطت، في أغسطس/آب 2016، للطفل عمران دقنيش، بعد انهيار منزله في حي القاطرجي في مدينة حلب.