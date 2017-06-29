التحالف الدولي يفشل تحركا خطرا لـ"داعش" بين العراق والأردن

وحسب المصدر، إن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا إثر الضربة التي سددها طيران التحالف، يوم أمس الأربعاء، على تجمع للتنظيم الإرهابي في صحراء شمال غرب قضاء الرطبة غربي الأنبار، غربي العراق.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن رتل "داعش" كان يضم عددا من السيارات المحملة بالمسلحين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، قرب منطقة عكاشات الواقعة بين الرطبة الحدودي مع الأردن، وقضاء القائم المحاذي لسوريا.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO بيان هام للقوات العراقية خاص بمعركة تحرير الموصل القديمة

ونوه المصدر أن القصف الذي نفذه التحالف، يوم أمس، على تجمع "داعش"، كبد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والآليات المفخخة التي كانت من بين الرتل الذي كان ينوي شن هجوم على قضاء الرطبة "الذي حررته القوات العراقية من قبضة الدواعش، في أيار/ مايو 2016.

وأشار المصدر إلى أن الرتل كان ينوي التحرك لشن هجمات على مقار للقوات العراقية من الجيش وحرس الحدود في منطقة عكاشات وقضاء الرطبة، لكن التحالف أفشل تحركهم وقضى عليهم.

ويذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 28 آذار/ مارس الماضي، على تأمين الطريق الدولي من بغداد إلى الحدود الأردنية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي.