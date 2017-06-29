الشرطة العراقية تقتل العشرات من إرهابيي "داعش" وتدمر مفخخاتهم في وكرهم الأخير

وأوضح جودت في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، ظهر اليوم، أن وحدات الشرطة الاتحادية، تتقدم 150 مترا ً في حيي باب جديد، وباب لكش، في المدينة القديمة للموصل، وتقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش".

وأضاف جودت، كما دمرت قوات الشرطة الاتحادية في الحيين ضمن المدينة القديمة "المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي في أيمن الموصل"، ست دراجات نارية مفخخة، وسبع مركبات لعناصر "داعش".

وأكمل جودت، أن قطعات الرد السريع — التابعة للشرطة الاتحادية، تقتل 45 عنصرا من "داعش"، وتدمر ست سيارات مفخخة لهم، في حي الشفاء أحد الأحياء الرئيسية في المدينة القديمة.

وتابع، أن الرد السريع عثر على شبكة أنفاق لتنظيم "داعش" داخل المجمع الطبي في الشفاء أيضا ً.

وأكد جودت، في بيان أخر ظهر اليوم، أن قطعات قواته تحرر مستشفى البتول، ومبنى القاصرين، و20 طفلاً من سيطرة "داعش" الإرهابي في حي الشفاء أحد أحياء الموصل القديمة.

وأعلنت الشرطة اليوم، تحرير جامع الكرار في منطقة باب لكش" — في الجانب الغربي من الموصل، ضمن ساحلها الأيمن وفي مدينتها القديمة التي تشهد تقدماً كبيراً للقوات للقضاء على "داعش" الإرهابي.

وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله، السيطرة على جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية، ومنطقة ستراتيجية تعتبر مركزا لقيادة "داعش" الإرهابي في أيمن الموصل، شمالي العراق.

وأوضح يار الله، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، الخميس 29 حزيران/يونيو، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تسيطر على جامع النوري، والمئذنة الحدباء، ومنطقة، السرجخانة، في المدينة القديمة.