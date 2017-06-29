رئيس الوزراء الإماراتي يساعد سكان قرية في إنجلترا بإكمال بناء كنيسة

وقد ناشد مجلس القرية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد فشل المجلس من جمع ما يلزم من المال من أجل شراء المبنى بمبلغ 90 ألف جنيه استرليني (117 ألف دولار).

وكتب سكان القرية رسالة إلى رئيس دولة الإمارات وأرسلوها بالبريد الإلكتروني، وبعد حين تلقوا اتصالا من أبو ظبي. وقال عضو المجلس المحلي للقرية، ريتشارد ماكي، "ظننا أنها مزحة، ولكن لم يكن هناك أي مزحة".

ولم يذكر المبلغ الذي تبرع به الشيخ، ولكنه قال "الآن نحن أقرب إلى الهدف". ويحاول مجلس القرية إعادة بناء الكنيسة وتحويلها إلى مركز تجمع للسكان، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 540 ألف دولار، والتي من المقرر أن يحصلوا عليها من قبل المتبرعين.

وأرسل سكان القرية الصغيرة دعوة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة القرية، حيث من غير المعلوم أنه سيقبل الدعوة أم لا.