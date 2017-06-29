بالصور...هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، زرعوا عبوات ناسفة على أبواب وشبابيك منزلين لمنتسبين في الحشد العشائري في منطقة العكبة التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وأضاف المصدر، أن العناصر وضعوا العبوات في وقت متأخر من ليلة أمس دون علم العائلتين، وفجروها اليوم على من فيها ما أسفر عن إصابة مقاتلين اثنين من الحشد العشائري للأنبار غربي العراق.

وأكمل المصدر، كما أصيب مدنيين اثنين بجروح أحدها حالته خطرة جدا.

© Sputnik. Nazek Mohammed هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

وذكر المصدر أن القوات نقلت الجرحى إلى مستشفى هيت العام، والمصاب بجروح خطرة نقل إلى مستشفى الرمادي في مركز المحافظة.

© Sputnik. Nazek Mohammed هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

وحصلت مراسلتنا على صور حصرية للجرحى وءثار التفجيرات التي خلفتها العبوات الناسفة على المنزلين.

© Sputnik. Nazek Mohammed هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

وأفادت مراسلتنا، نقلاً عن مصدر أمني، ليلة عيد الفطر يوم الجمعة الماضي 23 حزيران، بأن أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، ويحملون أسلحة خفيفة، هاجموا عائلات في ناحية البغدادي، غرب قضاء هيت.

الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أطفال، وجندي من الجيش، وامرأة ومدنيين اثنين.

© Sputnik. Nazek Mohammed هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

وأصيب خلال الهجوم قائد كبير في الجيش العراقي، هو معاون آمر الفوج الرابع — اللواء الثامن — الفرقة السابعة، المقدم كمال العبيدي، كما أصيب مدير ناحية البغدادي، وسبعة جنود، وثلاثة مواطنين.

© Sputnik. Nazek Mohammed هجوم لـ"داعش" على منازل للمدنيين غربي العراق

يذكر أن القوات العراقية، حررت قضاء هيت، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في منتصف أبريل/ نيسان عام 2016.