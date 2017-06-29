القوات العراقية تستعيد كنيسة تاريخية وجامعا ثالثا من سيطرة "داعش"

وتعتبر كنيسة الساعة التي بنيت قبل مئات السنين من المعالم الأثرية الشهيرة في الموصل، والتي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي في شباط /فبراير عام 2015، بعد أن سرق محتوياتها وحولها إلى مخزن للغنائم التي سرقها من منازل منتسبين للأجهزة الأمنية والأقليات والهاربين من سطوته.
وحتى الآن أعلنت القوات العراقية تحرير ثلاثة جوامع هامة وهي: النوري ومئذنة الحدباء التاريخية، الذي منه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته عند استيلاء التنظيم على المدينة في منتصف عام 2014، وجامعي الكرار وعمر الأسود، وكلها في المدينة القديمة.
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