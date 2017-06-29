القوات العراقية تستعيد كنيسة تاريخية وجامعا ثالثا من سيطرة "داعش"

وقال المكتب الإعلامي للشرطة في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه ظهر اليوم، إن القوات تستعيد السيطرة على كنيسة الساعة، وجامع عمر الأسود في حي باب جديد ضمن المدينة القديمة المعقل الأخير لـ"داعش" في الساحل الأيمن للموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

وتعتبر كنيسة الساعة التي بنيت قبل مئات السنين من المعالم الأثرية الشهيرة في الموصل، والتي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي في شباط /فبراير عام 2015، بعد أن سرق محتوياتها وحولها إلى مخزن للغنائم التي سرقها من منازل منتسبين للأجهزة الأمنية والأقليات والهاربين من سطوته.

وحتى الآن أعلنت القوات العراقية تحرير ثلاثة جوامع هامة وهي: النوري ومئذنة الحدباء التاريخية، الذي منه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته عند استيلاء التنظيم على المدينة في منتصف عام 2014، وجامعي الكرار وعمر الأسود، وكلها في المدينة القديمة.