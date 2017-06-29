مصر لديها الحق في التدخل عسكريا في ليبيا

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى قطر

وقال خلف "دولة مصر اليوم تساعد الجيش الليبي، وهذا حق طبيعي ومعترف به دوليا من خلال المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي الحق في التدخل عسكريا لبلد مجاور، اذا كان ذلك يشكل خطرا على أراضيها، لذلك نحن لنا الحق بالتدخل لأن الجيش الليبي غير قادر".

وأشار خلف الى أن أمن مصر هو من أمن ليبيا والدولتين تتجاوران ولديهم حدود مشتركة.

وأضاف خلف "نحن نساعد الجيش الليبي بشتى السبل والوسائل، والنتائج الميدانية الأخيرة توضح ذلك، فالضربات الجوية للسلاح الجوي المصري أعطى القوات العسكرية الليبية أفضلية واضحة في الميدان واستطاعوا التقدم وتحقيق نجاحات كبيرة في ليبيا".