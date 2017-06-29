بالفيديو...القوات العراقية داخل جامع "النوري" الذي أعلن منه البغدادي "دولة الخلافة"

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تجول القوات العراقية داخل جامع النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة، والذي فجره عناصر تنظيم "داعش".

والنوري هو الجامع الذي اعتلى زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي منبره في أولى خطبه التي أعلن خلالها قيام تنظيم "دولة الخلافة" في حزيران/ يونيو 2014.

وعمد التنظيم لتفجير المسجد الأثري، ومئذنته التاريخية، صباح الأربعاء 21 حزيران/ يونيو الجاري.

وتواصل القوات العراقية العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)، بعد تمكنها من تحرير الجانب الأيسر، شرق المدينة، في كانون الثاني/ يناير الماضي.