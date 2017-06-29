"أنصار الله" يستعيدون السيطرة على عدة مناطق في مأرب شرق اليمن

صنعاء- سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" إن "الحوثيين تمكنوا اليوم الخميس، عقب مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، من استعادة السيطرة على وادي الضيق في مخدرة، والذي سيطرت عليه الحكومة مطلع الأسبوع الجاري".

© REUTERS/ Faisal Al Nasser "أنصار الله" يستهدفون سفينة سعودية قبالة السواحل اليمنية

وأضاف المصدر أن "العميد أركان حرب اللواء 312 مدرع علي شداد، التابع للجيش اليمني، قُتل خلال المواجهات التي دارت في وادي الضيق".

ولفت المصدر إلى أنه "جرى رصد هجوم للجيش اليمني باتجاه النصيب الأحمر في صرواح، في مأرب، فيما سقط قتلى وجرحى أثر الهجوم".

فيما قصف الحوثيون معسكر تداوين، في مأرب، الذي تتمركز فيه قوات سعودية، وإماراتية، مشاركة ضمن قوات التحالف العربي، بصاروخين من طراز أورغان، رداً على إطلاق قوات التحالف صواريخ كاتيوشا على مركز مديرية صرواح".

وكان الجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" بغارات شنها طيران التحالف العربي على صرواح، وأن منظومة الباتريوت اعترضت صباح اليوم صاروخاً باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" على مأرب، دون وقوع أضرار".

وأكد مصدر عسكري في صنعاء "مقتل جنود سعوديين باستهداف "أنصار الله" لتجمع عسكري لهم بصاروخ موجه الصنع من نوع كورنيت، شرق موقع الشبكة في نجران".

وكان مسلحو جماعة "أنصار الله"، أعلنوا سيطرتهم على 4 مواقع وصفت بالمهمة، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، أمس الأربعاء.