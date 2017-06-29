خارجية قطر: طلبات دول الحصار غير قابلة للنقاش

القاهرة — سبوتنيك. وقال آل ثاني في حلقة نقاشية عقدها اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن:

إنه ناقش الأزمة الخليجية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وكما قال الأخير فإنه سيكون من الصعب تنفيذ طلبات دول الحصار.

وأضاف آل ثاني:

أكرر استعداد الدوحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع دول الحصار، إلا أن المطالب التي قدمتها هذه الدول تمس سيادة قطر وهي غير قابلة للنقاش.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرغي كاتيرين، بأنه لن تكون أي تداعيات اقتصادية ملحوظة على قطر إثر فرض العقوبات على الدوحة، مشيرا إلى أن فرض العقوبات لا يعتبر خطوة عقلانية.