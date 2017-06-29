تسجيل
00:44 30 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    أمراء من العائلة المالكة بالسعودية

    مجلة أمريكية تكشف...ماذا يحدث في البيت الملكي السعودي

    © REUTERS/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    61751515

    قال مسؤولون أمريكيون إن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد ابن نايف تم نفيه وتحديد إقامته الأسبوع الماضي في قصره بمدينة جدة على البحر الأحمر.

    محمد بن سلمان يتلقى البيعة
    © REUTERS/
    صحيفة بريطانية تكشف تداعيات خطيرة "لانقلاب العائلة المالكة" في السعودية
    نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أربعة مسؤولين سابقين وحاليين سعوديين وأمريكيين قولهم إن هذه الخطوة هي محاولة لضمان عدم تحدي ابن نايف لخلفه البالغ من العمر 31 عاماً والوجه الحديث للمملكة العربية السعودية وابن الملك سلمان، محمد ابن سلمان.

    وحسب الصحيفة الأمريكية فقد جاءت القيود على تحركات بن نايف بعد التعديل الوزاري يوم الأربعاء ولكن من غير الواضح إلى متى ستستمر.

    وفي التعديل الوزاري، عين الملك سلمان الأمير عبد العزيز ابن سعود البالغ من العمر 33 عاما محل ابن نايف كوزير للداخلية.

    لكن الرياض بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بعنوان "ملك السعودية القادم يتجه إلى تأمين القوة بحصر السلطة داخل القصر" كانت تعاني من آلام لإظهار العائلة المالكة في السعودية كجبهة موحدة بعد الهزة، ورغم ظهور ولي العهد الجديد وهو يقبل يد عمه الذي كان يحل محله. ورغم تعهد بن نايف بالولاء لابن أخيه في عرض عام للدعم بعد القرار.

    واستمر ذلك بحسب المجلة الأمريكية بعد ظهور تقارير تفيد اعتقال بن نايف. وقال مسؤول سعودي كبير لـ"رويترز" إن تكهنات وسائل الإعلام التي تستند إلى مصادر مجهولة المصدر "كاذبة تماماً ولا أساس لها من الصحة".

    وقال المسؤول إنه لم يتغير شيء في واجبات بن نايف اليومية دون التخلي عن دوره.

    وقال المسؤول إن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن نايف وعائلته ينتقلون بحرية ويستضيفون الضيوف بلا قيود، ولم يتغير شيء بالنسبة إلى الأمير محمد، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي". وأكد "يستضيف الضيوف ويغادر بيته بشكل يومي منذ أن تنحى، كما أنه لا توجد قيود على حركته مهما كانت داخل السعودية أو خارجها".

    وساعد ابن نايف في قمع تنظيم "القاعدة" في البلاد بين عامي 2003 و2006، وكان له علاقات وثيقة مع حلفاء السعودية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وأجهزة مخاباراتهم. ورأى البعض أن صعود ابن سلمان قفزة على العديد من الأمراء الأكبر سنا. وينظر إلى ابن سلمان على أنه شخصية طموحة ذات مكانة عالمية، وقد قام بزيارات رسمية للقاء أمثال الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما ودونالد ترامب في واشنطن وفلاديمير بوتين في موسكو بدلا من والده المسن.

    بن سلمان يقبل يد عمه بن نايف
    © REUTERS/
    بن سلمان يقبل يد عمه بن نايف

    ولكنه كوزير للدفاع السعودي قاد أيضاً بحسب المجلة الأمريكية حرب المملكة الطويلة في اليمن.

    ويقود ابن سلمان، الذي يصفه الدبلوماسيون بـ"سيد كل شيء" بسبب سلطته، برنامجا إصلاحيا يعرف باسم رؤية عام 2030، يهدف إلى استرضاء السعوديين الذين يزيد عمرهم عن 25 سنة. وهو يسعى إلى إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي مع تنويع اقتصاد البلد بعيداً عن النفط.

    انظر أيضا:

    هل تخلى ابن نايف عن ولاية العهد في السعودية مقابل 200 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, الحكم, ولاية العهد, العائلة المالكة في السعودية, محمد بن نايف, محمد بن سلمان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سوريا...الحرب والسلم
    البيت الأبيض يتهم دمشق بالتحضير لهجوم كيميائي
    العم سام مجددا: احذروا من الأسد الكيماوي
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك