من هو الملياردير السعودي صديق ريهانا الجديد

الصور التي انتشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، التقطت لمغنية البوب البربادوسية الأشهر حول العالم، والتي تبلغ 29 عاماً في إحدى الجزر الإسبانية، مع رجل اتضح لاحقاً أنه وريث شركة "تويوتا" في المملكة العربية السعودية ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل"، إحدى أكبر الشركات في العالم، التي تمتلك الحق الحصري لتوزيع سيارات "تويوتا" في المملكة العربية السعودية، وتقدر ثروة عائلة جميل بـ1.5 بليون دولار أمريكي.

ويؤكد الحبيبان أنهما يبذلان قصارى جهدهما للحفاظ على سرية هذه العلاقة، على الرغم من تصريح مصدر مجهول مقرب من المغنية لموقع "ذا صن"، بأن ريهانا أخبرت أصدقاءها بأنها واقعة في الحب، وأن حسن قد يكون الشخص الذي كانت تبحث عنه لتشاركه حياتها.

وأضاف المصدر قائلًا: "إنهما يقضيان الكثير من الوقت مع بعضهما بعيداً عن أعين المتطفلين، ويبدو أنهما جادان في العلاقة".

وبدأ عبد اللطيف جميل، جد حسن، صديق ريهانا، تجارة السيارات عام 1955، عندما حصل على توكيل حصري لبيع سيارات "تويوتا" في المملكة العربية السعودية، حيث كانت هذه العلامة التجارية غير معروفة في هذا الجزء من العالم.

وبدأت الشركة بداية متواضعة في مدينة جدة، حتى وصلت لتوزيع السيارات إلى 7 بلدان أخرى الآن.

وظهر الحفيد الشهير في الكثير من الصور برفقة كبار رجال الأعمال والسياسة في العالم، حيث التقطت صوره مؤخرا مع الأمير البريطاني أندرو، بينما كان الأخير في زيارة لمركز "باب رزق جميل"، وهو مركز يقدم المشورة لرجال الأعمال السعوديين الشباب.

وحسب "دايلي مايل" فإن حسن، كان على علاقة سابقة مع عارضة الأزياء المشهورة ناعومي كامبل، حيث شوهد الاثنان معا في يوليو/ تموز عام 2016 في مهرجان الصيف البريطاني، الذي يقام في لندن.

وكانت ريهانا قد أنهت علاقة مع مغني الراب درايك في تشرين الأول من عام 2016 بعد علاقة رومانسية استمرت لعدة أشهر، كما ارتبطت قبله بليوناردو دي كابريو، وترافيس سكوت في عام 2015، بالإضافة إلى علاقة قصيرة بينها وبين نجم البيسبول الشهير، مات كيمب في عام 2010.

أما علاقة ريهانا الطويلة والأشهر فكانت مع النجم كريس براون، حيث انفصلا في عام 2009 بعد مشاجرة انتهت بضرب براون لها، تاركا إياها مع إصابات جسدية.