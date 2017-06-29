مجلس الأمن يقر خفضا تدريجيا لقوات حفظ السلام بإقليم دارفور

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية. وتنتشر في الإقليم منذ عشر سنوات بعثة مشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تعرف باسم يوناميد.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا وشرد الملايين خلال الصراع.
وحسب "رويترز" ينص قرار الأمم المتحدة الذي جرى تبنيه اليوم أن سقف القوات سيتقلص من 15485 إلى 11395 في الشهور الستة الأولى وأن الحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403. كما طالب المجلس جوتيريش والاتحاد الأفريقي بتقديم تقييم بحلول الأول من يناير كانون الثاني 2018.
وسيراجع ذلك التقرير تنفيذ الخفض وأثرة على حماية المدنيين ووصول المساعدات وتعاون الحكومة السودانية مع البعثة "وما إذا كانت الأوضاع على الأرض لا تزال مواتية لمزيد من الخفض".
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