هذا ما قد يحدث إن رفضت قطر الامتثال للمطالب الـ (13)

وأوضحت مصادر عربية رفيعة المستوي وفقا للصحيفة، أن الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر تشمل 4 مجالات رئيسية هي:

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON تقارير: قطر على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة

1- مقاطعة اقتصادية.

2- تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

3- قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.

4- تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.

ووفقا للصحيفة، فإنه بمقتضي تلك الإجراءات تشمل القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج بكل مايعنيه من متغيرات استراتيجية "لتحصين الخليج عربيا في مواجهة الأطماع الإيرانية والتركية بوجه خاص"، بحسب زعم المصادر.

وكانت الدول العربية الأربع قد أُمهلت قطر 10 أيام لتحقيق 13 مطلبا منها إغلاق قناة "الجزيرة" وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإلغاء إقامة القاعدة العسكرية التركية.