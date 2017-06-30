إصابة 4 عسكريين لبنانيين بجروح جراء تفجير انتحاري

وذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" أنه تم نقل العسكريين الأربعة الجرحى بمروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أن خبراء عسكريين فجروا عبوة وفككوا أخرى، تبين أنها عدة عبوات جاهزة للتفجير، وأن المداهمات ما زالت مستمرة، وهناك احتمال لوجود انتحاريين ما زالوا داخل المخيم.

وكان الجيش اللبناني أوقف، أمس، شخصا لارتباطه بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة عرسال شمال شرقي لبنان.

من جهته أفاد موقع "الميادين نت" عن مصدر أمني بأن الجماعات المسلحة نفذّت صباح اليوم الجمعة 5 هجمات انتحارية داخل مخيمي القارية والنور في عرسال شرق البلاد، خلال ملاحقة الجيش اللبناني عدداً من المطلوبين أحد مخيمات النازحين، حيث قام أحد المطلوبين بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بجروح متوسطة، نقلوا في طوافة إلى إحدى المستشفيات، كما تم تفجير عبوة وتفكيك أخرى من قبل الخبير العسكري اللبناني.

وأشار المصدر إلى انتهاء العملية في مخيمات عرسال بعد توقيف أكثر من 150شخصاً كمرحلة أولى للاشتباه بهم.