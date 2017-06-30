الجيش السوري يصد هجمات لإرهابيي "داعش" في دير الزور

وأفاد مراسل "سانا" في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من "داعش" هاجمت نقاطا عسكرية في البانوراما ومحيط اللواء 137 ومحيط تلة بروك ومدرسة السواقة جنوب مدينة دير الزور.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات تزامنت بغارات للطيران الحربي السوري على تحركات ونقاط إمداد وتحصينات الإرهابيين في البانوراما ومدرسة السواقة والرشدية والحويقة وحويجة صكر والمطار القديم والموارد والصناعة والعرفي وعياش والحميدية والعرضي والمقابر.

© AP Photo/ Karim Kadim رئيس وزراء العراق حيدر العبادي يعلن نهاية "داعش"

وبيّن المراسل أن إرهابيي التنظيم التكفيري تكبدوا خسائر كبيرة في الأفراد، بينهم أحد قياديي "داعش" في دير الزور الإرهابي السعودي نزار الدمامي، إضافة إلى تدمير أوكار وتحصينات وعتاد للإرهابيين.

وذكر المراسل أن الطيران الحربي دمر معدات بدائية حراقات لتكرير النفط الذي يسرقه إرهابيو "داعش" من آبار موجودة في المنطقة، وذلك في قرية بقرص بريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر أهلية، أن إرهابيي تنظيم "داعش" أعدموا شابين من أهالي قرية حوايج بومصعة في ريف دير الزور الغربي، وذلك في إطار إجرام ممنهج يتبعه التنظيم تحت ذرائع واهية لترهيب الأهالي وفرض تعاليمه وفكره الظلامي.

ودمرت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، أمس، أسلحة وآليات وأوكارا لتنظيم "داعش"، وقضت على عدد من إرهابييه في عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تحركهم على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.