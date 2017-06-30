مساعدات إنسانية روسية إلى سكان القرى التابعة لمحافظة حلب

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation مساعدات إنسانية روسية لسوريا تقدر بـ 5 أطنان خلال الـ24 ساعة الماضية

سوريا — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال ضابط القسم الشمالي للمركز، ألكسندر بولانتسيف "الطرود للنازحين من الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون تتضمن المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد الطعام على مدى عدة أيام وهي السكر والشاي والدقيق واللحوم. وقد قمنا بتوزيع عشرات من هذه الطرود خلال نصف ساعة فقط".

يذكر أنه سبق وتم خلال عيد الفطر المبارك تسليم عدة آلاف من الطرود إلى مراكز النازحين في حلب بهدف توزيعها بين أسر العسكريين الشهداء ورياض الأطفال والمدرسين والأسر ذوي الدخل المحدود.