شويغو: القوات السورية حررت بدعم من سلاح الجو الروسي 70 منطقة سكنية من قبضة "داعش"

وأشار شويغو إلى أن النجاح الذي حققته القوات في الشمال الشرقي لحلب عزز تقدمها في منطقة تدمر وفي جنوبي البلاد.

© AP Photo/ شويغو يبلغ الرئيس بوتين عن الضربة الجوية للرقة

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الجيش السوري يتقدم بنشاط على طول الحدود السورية الأردنية، وفي الوقت نفسه يستمر في الحفاظ على اتفاق منع الأعمال العدائية.

وذكر شويغو أن عدد الجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى اتفاق المصالحة بلغ 228، إضافة إلى 329 ممثلا عن مناطق سكنية، ليصبح العدد الإجمالي حتى اليوم 1864.

ولفت شويغو إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدى إلى خفض عدد الانتهاكات والأعمال العدائية.