تركيا تقصف "وحدات حماية الشعب" الكردية والأخيرة ترد بقذائف الهاوتزر

وأشار المصدر إلى أن القصف بدأ، اليوم الجمعة، إلى أن القصف بدأ حوالي 12:40 بالتوقيت المحلي، وحتى الآن سقطت 8 قذائف مدفعية من أراضي "كيليس" التركية.

وذكر المصدر أن فرقا من وحدات حماية الشعب الكردية ردت على تلك الهجمات بقذائف الهاوتزر.