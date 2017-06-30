الجيش السوري يسيطر على منطقة الـ"3 كم" بريف حمص الشرقي

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يوجه أكبر ضربة لتنظيم "داعش"

وأفاد مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة، سيطرت على المنطقة "3 كم" شمال وشرق محطة آرك للغاز في ريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي "داعش".