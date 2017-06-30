دمشق: أمريكا فشلت في إثبات استخدام سوريا لأي سلاح كيميائي

وقال مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت خلال الأيام القليلة الماضية حملة مضللة، ادعت فيها وجود نوايا لدى الجمهورية العربية السورية لشن هجوم كيميائي على المواطنين السوريين وإن هذه الإدعاءات المضللة عارية عن الصحة".

وأضاف المصدر، "تؤكد سوريا أن هدف هذه الادعاءات هو تبرير عدوان جديد على سوريا بذرائع واهية، كما جرى في العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات، وللتستر على الاعتداءات التي يقوم بها التحالف الدولي غير المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تسبب بقتل الآلاف من المدنيين السوريين الأبرياء، كما تأتي هذه التهديدات إثر الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية على المجموعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة وخارجها، وتهدف هذه التهديدات إلى رفع معنويات المنظمات الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سوريا".

وأوضح المصدر "إن سوريا تكرر أنها قد تخلصت من البرنامج الكيميائي إلى غير رجعة، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المختصة، وأنه لا يوجد لديها أي أسلحة كيميائية، وأنها تدين استخدام الأسلحة الكيميائية بقوة في أي مكان كان ولأي غرض كان وتحت أي ذريعة كانت، وأنها لم تلجأ إلى استخدام أي مواد كيميائية سامة منذ بداية الأزمة إطلاقا، كما تؤكد سوريا أنها تعاونت مع منظمة الأسلحة الكيميائية بشكل تام خلال الفترة التي تلت انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأوضح المصدر أن كبار المحللين والمختصين في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من البلدان قد أثبتوا في تحليلاتهم أن سوريا لم تستخدم السلاح الكيميائي في خان شيخون، مؤكداً أن إدارة ترامب فشلت في إثبات قيام سوريا باستخدام أي سلاح كيميائي في خان شيخون.