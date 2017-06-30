قائد الجيش اللبناني يصل إلى عرسال الحدودية مع سوريا

بيروت — سبوتنيك. ووصل العماد جوزيف عون على متن طوافة عسكرية إلى البلدة للاطلاع على مستجدات الوضع الأمني هناك، عقب إصابة 3 عسكريين بجروح جراء تفجير انتحاري نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات.

وأصيب أربعة عسكريين لبنانيين بجروح جراء تفجير إرهابي انتحاري خلال مداهمة الجيش اللبناني مخيم النور للمهجرين السوريين في بلدة عرسال، فجر اليوم الجمعة، شمال شرقي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" أنه تم نقل العسكريين الأربعة الجرحى بمروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أن خبراء عسكريين فجروا عبوة وفككوا أخرى، تبين أنها عدة عبوات جاهزة للتفجير، وأن المداهمات ما زالت مستمرة، وهناك احتمال لوجود انتحاريين ما زالوا داخل المخيم.

وكان الجيش اللبناني أوقف، أمس، شخصا لارتباطه بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة عرسال شمال شرقي لبنان.