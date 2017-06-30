تونسي يطعن سائحتين ألمانيتين في "نابل"

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، ياسر مصباح، أن شخصا قام بطعن سائحتين ألمانيتين بواسطة سكين، أثناء تسوقهما في منطقة الصناعات التقليدية، وتسبب لهما في إصابات، إحداهما حالتها حرجة.

mostafa el kilany/ أمن نابل عملية طعن في نابل

وأكد مصباح أنه تم إلقاء القبض على المعتدي، واقتياده إلى مركز الأمن الوطني بنابل لاستجوابه، مضيفاً أن الجاني لا علاقة له بالإرهاب.

mostafa el kilany/ أمن نابل عملية طعن في نابل

وأن الجاني (37 سنة) يعاني من اضطرابات نفسية.فيما ذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية أن المعتدي يشتبه في انضمامه حديثاً لتنظيم متطرف.

يذكر أن معظم حوادث الإرهاب التي عانت منها أوروبا خلال العامين الماضيين، كان بتدبير وتنفيذ تونسي، وأشهرها حاث الدهس بمدينة نيس جنوب فرنسا، والذي نتج عنه وفاة أكثر من 80 شخصا، وإصابة العشرات.

وتعيش تونس حالة من الكساد في السوق السياحي، بعد أن كانت مقصداً لمئات الآلاف سنويا، وتراجعت إيراداتها بشكل غير مسبوق بسبب حادثي باردو وسوسة الإرهابيين.