روسيا تستعد لنشر طائرات إضافية في سوريا

© Sputnik. Dmitry Vinogradov رد فعل روسيا الممكن...تدمير أهداف جوية تهدد سوريا

موسكو- سبوتنيك. وجاء في الوثيقة، التي نشرتها الحكومة على بوابة المعلومات القانونية، اليوم: "بعد الموافقة على بروتوكول الاتفاقية بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، على نشر مجموعة طيران تابعة للقوات المسلحة الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية المؤرخ بـ 26 آب/ أغسطس من عام 2015 والموقع في مدينة دمشق يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2017، يرفع إلى رئيس روسيا الاتحادية لطرحه على مجلس الدوما والجمعية الفدرالية للمصادقة عليه".

وكان بوتين قد وقع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً حول التوقيع على بروتوكول مرفق مع الاتفاقية بين روسيا الاتحادية وسوريا حول نشر مجموعة الطيران الروسية في الجمهورية العربية السورية.