"حزب الله": عملياتنا على الحدود الشرقية لمنع تسلل الإرهابيين إلى لبنان

© AP Photo/ Hussein Malla أكثر من 30 قتيلا إثر اشتباكات بين داعش والنصرة في عرسال

بيروت — سبوتنيك. في بيان له، أشاد الحزب بالعملية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني صباح اليوم في منطقة جرود عرسال، التي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين المتسترين باللاجئين السوريين في تلك المنطقة، معرباً عن تضامنه مع الجنود الجرحى في هذه العملية.

واعتبر "حزب الله"، أن العملية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية للتعامل مع التهديد الإرهابي والقضاء على المجموعات الإرهابية المتغلغلة في العديد من الأماكن، كما تتكامل هذه العملية مع عمليات المقاومين على الحدود الشرقية لمنع الإرهابيين المسلحين من التغلغل في الأراضي اللبنانية وطردهم منها.

واعتبر أن

"المطلوب اليوم هو توحيد الجهود وتنسيقها أكثر فأكثر لسدّ كل الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الإرهابيون، ولحماية لبنان وأهله من الأخطار الكبيرة التي تستهدفه".

وكان الجيش اللبناني قد نفذ، فجر اليوم، عملية، وصفها بـ"الاستباقية"، في مخيمين للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أسفرت عن توقيف عشرات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما قام عدد من الانتحاريين بتفجير أحزمة ناسفة، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عدد من الجنود والمدنيين بجروح.

يذكر أنه أثناء قيام قوة من الجيش اللبناني، فجر اليوم، بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة". حسبما أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني.

وأضاف البيان "في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أماكنها".