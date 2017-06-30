صحيفة سعودية: قطر مولت الإرهاب لإسقاط مصر وتدمير جيشها خلال 22 عاما

وأكدت التقارير، أن قطر استخدمت الأموال الضخمة وآلة الدمار الإعلامية "قناة الجزيرة"، وقامت بتسليح الجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الدولة المصرية، عبر صناعة الأزمات وزيادة الأخطار ودعم الإرهابيين في سيناء وعلى الحدود المصرية، مشيرة إلى أن مصر وقفت بصلابة أمام مؤامرت قطر، وأفشلت كل رهانات "الدوحة والإخوان"، وقوى إقليمية ودولية أخرى التي استهدفت الإضرار بمؤسسات الدولة.
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم صغر تعداد الجيش القطري، الذي لا يتجاوز عدد أفراده 12 ألف ضابط ومجند، إلا أن الوثائق كشفت أن الإمارة الصغيرة اشترت أسلحة بما يقرب من 22 مليار دولار، ما يؤكد أن غالبية تلك الأسلحة تم تسليمها لجهات وكيانات أخرى، ليس من بينها الجيش القطري.
كما أضافت أن قطر لعبت أيضاً بورقة الاقتصاد، وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، بعدما كانت ترسل للإخوان الأموال بغزارة.
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