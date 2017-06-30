صحيفة سعودية: قطر مولت الإرهاب لإسقاط مصر وتدمير جيشها خلال 22 عاما

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى قطر

وبحسب الصحيفة السعودية ، بدأ التدخل القطري في الشأن المصري عقب الانقلاب الذي قام به حمد بن خليفة ضد والده عام 1995، ضمن محاولات لإسقاط الدولة المصرية، وتفتيت الجسد العربي لصالح المخططات الصهيونية، وكشفت الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير2011، تزايد تدخل قطر في الشأن المصري، خاصة بعد وصول جماعة "الإخوان المسلمين" للحكم عام 2012، إذ ارتبط الطرفان "الإخوان وقطر" بمخطط تقسيم دول المنطقة إلى عدة دويلات فيما يعرف بالشرق الأوسط الجديد.

وأكدت التقارير، أن قطر استخدمت الأموال الضخمة وآلة الدمار الإعلامية "قناة الجزيرة"، وقامت بتسليح الجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الدولة المصرية، عبر صناعة الأزمات وزيادة الأخطار ودعم الإرهابيين في سيناء وعلى الحدود المصرية، مشيرة إلى أن مصر وقفت بصلابة أمام مؤامرت قطر، وأفشلت كل رهانات "الدوحة والإخوان"، وقوى إقليمية ودولية أخرى التي استهدفت الإضرار بمؤسسات الدولة.

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم صغر تعداد الجيش القطري، الذي لا يتجاوز عدد أفراده 12 ألف ضابط ومجند، إلا أن الوثائق كشفت أن الإمارة الصغيرة اشترت أسلحة بما يقرب من 22 مليار دولار، ما يؤكد أن غالبية تلك الأسلحة تم تسليمها لجهات وكيانات أخرى، ليس من بينها الجيش القطري.

كما أضافت أن قطر لعبت أيضاً بورقة الاقتصاد، وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، بعدما كانت ترسل للإخوان الأموال بغزارة.