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19:31 30 يونيو/ حزيران 2017
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    العميد ونيس بو خمادة

    آمر القوات الخاصة في الجيش الليبي يدعو "البنيان المرصوص" للانضمام للجيش

    © Sputnik. Alattar
    العالم العربي
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    قال آمر القوات الخاصة في الجيش الليبي، العميد ونيس بو خمادة، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية هي من تعطي الأوامر والتوجيهات والخطط الحربية للقضاء على فلول الإرهابيين والتكفيريين المتواجدين في أماكن ومواقع داخل مدينة بنغازي وغيرها من مدن ليبيا".

    وأشار بوخمادة لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الجيش يتحرك بخطى ثابتة وبتعليمات عليا وأوشك القضاء على الإرهابيين في مدينة بنغازي، وآخر معاقلهم سوق الحوت والصابري، التي تمت السيطرة على مناطق كثيرة منهما من قبل الجيش الليبي".

    وأكد آمر القوات الخاصة، أن العلاقة التي تربطه بالمشير خليفة حفتر ليست فقط علاقه شخصية، بل كانت من أجل ليبيا وحمايتها وتحريرها من الإرهاب وداعميه.

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS/ Ismail Zitouny
    قوات "البنيان المرصوص": نحن من حرر "سرت"

    وأشار إلى أن القوات الخاصة تنفذ كل المهمات التي تصدر من قبل المشير خليفه بالقاسم حفتر القائد العام  للقيادة العامة، مؤكدا أن العراقيل الحالية في منطقة الصابري واعتماد المجموعات الإرهابية على التفخيخ، وأيضا أساليب أخرى تستخدمها في هذه المناطق الأثرية، ونتيجة أيضا لضعف البنية التحتية لها بسبب تكون بحيرات من المياه الراكدة، واستغلال الأزقة الضيقة للتفخيخ، هو ما أخر عملية الحسم وأخر القضاء على الإرهابيين بشكل سريع.

    وأكد أن المجموعات الإرهابية التي تتكون من ليبيين وغير ليبيين، عرب وأجانب، تم تزويدهم بأسلحة متطورة ليست موجودة لدى الجيش الليبي في الفترة ما بعد عام 2011، لكن تحركات الجيش منذ عام 2015 حالت دون وصول مزيد من الأسلحة لهم.

    وأضاف بوخمادة أن الإرهابيين يحاولون الهروب باستمرار من مناطق وجود الجيش الليبي، ولديهم مجموعات مصابه يحاولون تهريبها عن طريق البحر، لكنهم منعوا من قبل قوات الجيش، ويستغلون بعض الأنفاق الموجودة سابقا داخل مدينة بنغازي، مؤكدا أن الأعداد ليست كبيرة لكن لا يمكن تحديدها.

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS/ Ismail Zitouny
    مواجهات بين وحدات من الجيش الليبي ومجموعات إرهابية

    وأكد أنه لا يوجد مدنيين في هذه المناطق التي توجد بها عناصر "داعش"، وتم إجلاء كل المدنيين في فترات سابقة من قبل الجيش الليبي، مما يسهل من تحرك وتقدم قوات الجيش الليبي نحو مواقع الميليشيات، موضحا أن باقي مناطق مدينة بنغازي تحت سيطرة الجيش، ولا يوجد بها عناصر إرهابية تماما.

    وعن الانتصارات التي حققتها "قوات البنيان المرصوص" في سرت، قال العميد بوخمادة إن "الجيش الليبي يرحب بأي قوات نظامية عسكرية تعمل لأجل الوطن أو قوات في مناطق تحارب الإرهاب أو تساعد بمجهودات لمحاربة الإرهاب، ونثمن عملهم ونحييهم في أي بقعة في ليبيا فهم أبناء ليبيا، سواء البنيان المرصوص أو غيره"، داعيا إلى تكاثف كل المجهودات تحت إمرة الجيش الليبي وأن ينضوي كل العسكريين والمقاتلين تحت قيادة الجيش الليبي، كي تتم السيطرة على حدود الدولة الليبية من الإرهابيين، والقضاء على جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة عن القانون.

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