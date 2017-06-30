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19:31 30 يونيو/ حزيران 2017
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    الجيش اللبناني

    قائد الجيش اللبناني يعد بتكثيف العمليات النوعية لاقتلاع الإرهاب من لبنان

    © AFP 2017/ STR
    العالم العربي
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    أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للعمليات النوعية لاقتلاع الإرهاب من أرض لبنان، داعيا إلى مزيد من اليقظة "في مواجهة هذا الشر الخبيث".

    عرسال اللبنانية
    © AFP 2017/ Joseph Eid
    قائد الجيش اللبناني يصل إلى عرسال الحدودية مع سوريا
    بيروت — سبوتنيك.  وجاء ذلك خلال تفقّد العماد عون، القوات المنتشرة في منطقة عرسال على الحدود مع سوريا، إثر عملية دهم نفّذتها فجر اليوم في مخيَّمي النور والقارية للنازحين السوريين.

    وأكد قائد الجيش اللبناني "التزام القيادة الدائم حماية المدنيين في جميع العمليات العسكرية".

    واعتبر أن

    "ما جرى اليوم، يؤكّد مرّة أخرى قرار الجيش الحاسم في القضاء على التنظيمات الإرهابية وخلاياها وأفرادها أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية، ومهما كلّف ذلك من أثمانٍ وتضحيات".

    وأشار قائد الجيش إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "تكثيف العمليات النوعية لاقتلاع هذا الشر الخبيث، الذي لا يعير أيّ اهتمام بحياة الإنسان، ويضرب بعرض الحائط كلّ القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية".

    كما دعا العسكريين إلى "مزيد من اليقظة والجهوزية والاستعداد للتضحية، دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على مسيرة أمنه واستقراره".

    والتقى قائد الجيش اللبناني، الضباط والعسكريين الذين نفّذوا المهمّة، واطلع على أوضاعهم وحاجاتهم المختلفة، مشيداً بشجاعتهم في مواجهة الإرهابيين وأدائهم المهمّة بدقة واحتراف عاليين"، ومنوّهاً "بحرصهم التام على تجنيب سكان المخيَّمين وقوع خسائر في صفوفهم.

    جدير بالذكر أنه وأثناء قيام قوة من الجيش اللبناني، فجر اليوم، بتفتيش مخيم "النور" العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة". حسبما أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني.

    وأضاف البيان "في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أماكنها.

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    أخبار الأمن في لبنان, أخبار لبنان اليوم, قتلى وجرحى, محاربة الإرهاب, الجيش اللبناني, جبهة النصرة, قائد الجيش اللبناني, عرسال, لبنان
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