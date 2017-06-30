أغنية "بكيفنا خليجيين" تدعو للوحدة وقطع الخلافات البينية الخليجية

وأرفق فريق عمل الأغنية بتعليق على "يوتيوب"، قالوا فيه: "نظرا للظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجية، والتي تستدعي لحمة شعوب هذه الدول، وانطلاقاً من سمات وعادات ولهجات هذه الشعوب المتقاربة، نحاول أن نستغل هذه القاعدة المشتركة لتذكير من نسي أو تناسى عمق الروابط الاجتماعية بين شعوب الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، مع التأكيد على كامل تقديرنا لباقي الدول العربية التي يهمنا ترابطها وتلاحمها، إلا أن لتشابه شعوب دول مجلس التعاون نكهة تستدعي الوقوف عندها بعمل غنائي بسيط، عل وعسى نساهم في رأب الصدع."