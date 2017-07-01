شاهد...الخارجية السعودية تنشر فيديو "قطر لم تلتزم بتعهداتها"

وفي تغريدة على حساب الوزارة على تويتر، نشرت الخارجية السعودية فيديو بعنوان "قطر لم تلتزم بتعهداتها".

ووبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أشارت الوزارة إلى فشل جميع المساعي مع الدوحة، وأنها لم تلتزم بالمطالبات المتكررة وكان آخرها في 2013، و2014.

وأكدت أن الدوحة لم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser وكالة أمريكية تكشف أن السعودية وقطر ما زالتا أصدقاء لهذا السبب

وأضافت أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف.

ولفتت الخارجية السعودية إلى أن المقاطعة جاءت لإرسال رسالة مفادها "لقد طفح الكيل"، ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية.

كما نشر عدد من حسابات للسفارات السعودية في الخارج ذات الرسالة بعدة لغات، قالت فيه إن الدول المقاطعة قدمت للسلطات القطرية قوائم بأسماء أشخاص وكيانات متورطين بجرائم إرهابية واستهداف مباشر "لأمننا الوطني".

وأضافت أن قطر لم تستمع ولم تتجاوب بل استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم.

وأشارت إلى أن الإرهابيين يعيشون في الدوحة بسلام وأمان وفي رعاية حكومية، ومنحت بعضهم الجنسية القطرية.