شاهد...الخارجية السعودية تنشر فيديو "قطر لم تلتزم بتعهداتها"

وفي تغريدة على حساب الوزارة على تويتر، نشرت الخارجية السعودية فيديو بعنوان "قطر لم تلتزم بتعهداتها".
#قطع_العلاقات_مع_قطر| نرفض دعم #قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر pic.twitter.com/iTEOGpzWZ9— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 30, 2017
ووبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أشارت الوزارة إلى فشل جميع المساعي مع الدوحة، وأنها لم تلتزم بالمطالبات المتكررة وكان آخرها في 2013، و2014.
وأكدت أن الدوحة لم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ولفتت الخارجية السعودية إلى أن المقاطعة جاءت لإرسال رسالة مفادها "لقد طفح الكيل"، ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية.
كما نشر عدد من حسابات للسفارات السعودية في الخارج ذات الرسالة بعدة لغات، قالت فيه إن الدول المقاطعة قدمت للسلطات القطرية قوائم بأسماء أشخاص وكيانات متورطين بجرائم إرهابية واستهداف مباشر "لأمننا الوطني".
وأضافت أن قطر لم تستمع ولم تتجاوب بل استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم.
وأشارت إلى أن الإرهابيين يعيشون في الدوحة بسلام وأمان وفي رعاية حكومية، ومنحت بعضهم الجنسية القطرية.
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