وصول تعزيزات جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قطر

موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، نقلته وكالة "قنا" القطرية للأنباء، يوم الجمعة،

أن "تلك التعزيزات قد وصلت إلى قاعدة العديد الجوية وذلك ضمن التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتفعيلاً لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين دولة قطر والجمهورية التركية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعزيزات انضمت إلى القوات التركية الموجودة في قطر منذ 19 حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة في العلاقات بين قطر وبعض الدول في المنطقة، والتي احتدمت مع إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر يوم 5 حزيران/يونيو عن قطع العلاقات مع قطر.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت لاحق سلمت الدول المقاطعة بوساطة الكويت قائمة بمطالبها إلى الدوحة لعودة العلاقات وأمهلتها 10 أيام لتنفيذ الشروط.

وتضمنت قائمة الشروط المقدمة إلى قطر المطالبة بتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية،

واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات، إلى جانب مطالب أخرى، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تعدياً على السيادة الوطنية".