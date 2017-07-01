الخليج: الأمور تسير نحو الأسوأ

وقالت مجلة "فورين بوليسي" إن الأمور في منطقة الخليج تسير نحو الأسوأ بسبب استحالة الاستجابة للشروط المطروحة لحل الأزمة القطرية الخليجية.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite قطر: الحصار هو إعلان حرب دون دماء

وكانت أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر، قدمت قائمة مطالب وشروط من شأن الاستجابة لها أن تنهي الأزمة القطرية.

وقالت المجلة الأمريكية إن الدول الأربع التي قدمت قائمة المطالب لا تتوقع حلا سريعا بل تتوقع نزاعا طويلا مع جارها الخليجي.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن تلبية الشروط المطروحة من شأنها أن تحبط جهود قطر لإنشاء "قوة ناعمة" في المنطقة، ولهذا لا يمكن أن تلبيها قطر.

وعبرت المجلة عن شكوكها في إمكانية أن تتطور حملة الضغوط على قطر إلى حملة عسكرية لعدة أسباب من أبرزها وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، ولكنها تتوقع تصعيدا حتى تعليق العضوية القطرية في مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الصحيفة أن الدول الأربع تبدي عزما لا يلين رغم ضغط الولايات المتحدة.