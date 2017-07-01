فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة تسلم السلطات اللبنانية متهما في قضايا إرهاب

Alsouria أزمة عين الحلوة تتصاعد بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار

بيروت-سبوتنيك.وقال مصدر فلسطيني لـسبوتنيك إنه "جرى تسليم أحد المطلوبين، الذي ينتمي إلى عصبة الأنصار، وهي جماعة إسلامية متشددة، لمخابرات الجيش اللبناني، فجر اليوم السبت".

وجرى تسليم المتهم بعد مفاوضات جرت بين أجهزة الأمن اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية نقلت عن مصادر أمنية، أمس الجمعة، تحذيرات من "استمرار المماطلة وعدم التعاون من قبل القوة المشتركة في عين الحلوة لتسليم الإرهابي المتهم بالتخطيط لعمليات إرهابية".

ولفتت مصادر أمنية لبنانية إلى أن "عدم التعاون سيؤثر سلباً على علاقة القوى الفلسطينية بالدولة اللبنانية، وسيجعل من المخيم بالفعل بؤرة لحماية الإرهابيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على المخيم وأمنه وسكانه".

وتقول أجهزة الأمن اللبنانية أن المتهم الذي جرة تسليمه "خطط لعمليات إرهابية في خلال شهر رمضان الماضي، في مدينتي بيروت وصيدا، جنوب البلاد".