القوات العراقية تحرر أحياء جديدة في الموصل القديمة

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت إن "قطعات الشرطة الاتحادية حررت منطقتي حي باب جديد، وسوق الأربعاء".

وأضافت القيادة أن القوات سيطرت على الجسر الحديدي في المدينة القديمة، في الساحل الأيمن للموصل.

كما أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، صباح اليوم السبت، تحرير حي الشفاء بالكامل، قائلا في بيان إن "القوات حررت حي الشفاء، شمال المدينة القديمة، أيمن الموصل، بالكامل".

وأضاف البيان أن "القوات تمكنت من الوصول إلى ضفة النهر".

وأعلن قائد عمليات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني في بيان نقلته وسائل إعلام محلية اليوم السبت تحرير "المستشفى العام، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى البتول، والمستشفى التعليمي"، في الحي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في بيان نشرته خلية الإعلام الحربي أمس الجمعة "تحرير سوق الشعارين، ومنطقة جرجيس النبي، ومنطقة عبد خوب، وحي الفاروق الثاني، في المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل".

وتتواصل معارك تحرير حي الشفاء في مدينة الموصل القديمة منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لتحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي، بعد تحقيق تقدم كبير لتصبح المدينة بالكامل على وشك التحرر.