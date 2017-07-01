حريق في دار للزائرين بالمدينة المنورة وإخلاء 120 شخصا

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لـ"مديرية الدفاع المدني" السعودي، تمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره، وذلك بعد تدخل فرق الدفاع المدني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن بلاغ ورد عند الساعة الثانية فجرا عن حادث حريق في دار زائرين على طريق "قربان النازل" بحي "العزيات".

وأشار العقيد الجهني إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث اتضح أن الحريق شب في أثاث بقاعة اجتماعات في الدار، الواقعة في بناية مكوّنة من خمسة أدوار؛ نتج عنه دخان كثيف، وحالتا اختناق بسيط لامرأتين سعوديتين.

وأكد المسؤول السعودي، أنه تم إخلاء النزلاء، وعددهم 120 شخصاً سعودياً، وذلك بصورة احترازية، للسيطرة على الحريق قبل توسعه.