هيومن رايتس ووتش: على قطر والسعودية إدخال مواطن يحمل الجنسيتين عالق على الحدود

© Sputnik. Abdulkader Hajj تكدس آلاف السيارات على الحدود السعودية القطرية (فيديو)

وأكدت المنظمة ، في تعليقها على التقرير الذي نشرته على موقعها الرسمي، "تزعم السلطات القطرية أن الرجل، زايد المري، مواطن سعودي، لكنه يقول إنه قطري جُرّد من جنسيته وعاش في السعودية منذ العام 1996.

وقالت: على قطر السماح له بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته، وإعادتها إليه وما يصاحبها من حقوق، إن كان قرار سحبها تعسفيا. وشددت على أن قطر ملزمة بكفالة حق "المري" في حرية التنقل والوصول إلى حقوقه الأساسية كالطعام والماء.

وقال "المري" لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن قطر أسقطت عنه الجنسية عام 1996، وقدم صورة لجواز سفره القطري المنتهية صلاحيته، موضحاً أن الأسرة عاشت حياة الترحال الجزئي في السعودية منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء. على السعودية وقطر ألا تتقاذفا الحياة البشرية كمن يلعب تنس الطاولة" "بينغ بونغ".

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الـ5 يونيو/حزيران الماضي، وأمرت تلك الدول بطرد المواطنين القطريين وعودة مواطنيهم من قطر في غضون 14 يوماً.