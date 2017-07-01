الخارجية السعودية: مقاطعة قطر هي لتوجيه رسالة بأن الكيل قد طفح

© Sputnik. Abdoulkader Khadj هيومن رايتس ووتش: على قطر والسعودية إدخال مواطن يحمل الجنسيتين عالق على الحدود

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" بكلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من واشنطن في 27 يونيو/حزيران، أن المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض أو النقاش، مؤكدة أن السعودية ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر.

وأشارت إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تفِ بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) كانت منحتها مهلة تنتهي في الـ3 يوليو/ تموز الجاري، من أجل الرد على المطالب المعلن عنها سابقاً، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.

​#قطر لم تلتزم بتعهداتها!#قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/zwms3KJfMJ