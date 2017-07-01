الخارجية السعودية: مقاطعة قطر هي لتوجيه رسالة بأن الكيل قد طفح

وأشارت إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تفِ بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
يذكر أن الدول المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) كانت منحتها مهلة تنتهي في الـ3 يوليو/ تموز الجاري، من أجل الرد على المطالب المعلن عنها سابقاً، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
FM @AdelAljubeir: Demands on #Qatar to stop funding terrorism are non-negotiable.— KSA in Canada (@KSAembassyCA) July 1, 2017
Read Fact Sheet @KSAmissionEU https://t.co/zwX74f04F5 pic.twitter.com/BhdT1o0oAI
#قطر لم تلتزم بتعهداتها!#قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/zwms3KJfMJ
— KSA in Canada (@KSAembassyCA) July 1, 2017
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